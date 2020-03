Les frais de vétérinaire pour votre animal de compagnie peuvent être conséquent. Connaitre les tarifs d'intervention permet de réaliser une évaluation sur la pertinence de souscription d'une mutuelle animaux . En fonction de vos besoins et l'état de santé de votre animal de compagnie , vous pourrez réaliser un devis assurance animaux gratuit, sans engagement et surtout au meilleur prix

L’assurance Animaux de A à Z

Avoir un animal chez soi relève de quelques responsabilités. Il ne s’agit pas uniquement de prendre soin de l’animal ou subvenir à ses besoins. Bien que l’animal réclame un environnement qui lui convient, une bonne alimentation, les soins en adéquation à sa santé, tout ceci n’est pas toujours suffisant. Puisque relatif aux maîtres tant qu’à l’animal il importe de veiller à d’autres responsabilités telle que l’assurance. Une assurance Animaux comme son nom l’indique permet de s’assurer du bien-être de l’animal personnellement mais également de sa vie au sein de la société. Personne n’est à l’abri d’imprévus et une bonne assurance contribue à pallier à ces aléas.

Pourquoi souscrire une assurance Animaux ?

La plupart d’entre nous décidons d’adopter un animal dans le but d’avoir un animal de compagnie. Aussi nous sommes souvent dans le flou quant à l’utilité d’une assurance quand l’utilité de ce dernier réside à nous faire bonne compagnie. Mais comme cité précédemment un animal est bien plus de responsabilités que l’on ne pense déjà et souscrire une assurance Animaux fait partie des soins à lui prodiguer. D’autant plus qu’une assurance nous prémunit de bien de mésaventures.

Une assurance Animaux pour la protection de l’animal

Un animal, quel qu’il soit, est un être vivant. Il lui faut des soins spéciaux et bien évidement un bon suivi de sa santé. Et il est plus habile d’anticiper sur les éventuelles maladies, les accidents imprévus, etc. De ce fait pour parer à ces différents soucis on peut considérer deux types d’assurances :

> L’assurance santé pour animaux : Contribuer régulièrement à ce type d’assurance permet de disposer de divers remboursements quant aux soins médicaux de votre animal. Les mutuelles Santé proposent des remboursements de tout genre sur les frais et les dépenses relatives à la santé de votre animal. Surtout que bénéficier d’une assurance représente une aide inestimable quand les frais d’un vétérinaire ne sont pas donnés en comptant en plus les médicaments et autres matériels nécessaires aux soins.

> L’assurance décès : Pour un animal de compagnie, une assurance décès permet de couvrir les frais d’inhumation. Le décès étant un évènement toujours à prévoir dans la vie de tout être. Aussi en tant qu’animal de compagnie nous aimons à prévoir une mort digne pour celui-ci. Pour un élevage, l’assurance décès anticipe également les éventuelles pertes d’exploitation et une couverture est prévue à cet effet. Ainsi que l’on ait un animal de compagnie ou un animal d’élevage, une assurance décès peut s’avérer utile.

Une assurance Animaux pour la protection du maître

Avoir un animal représente une grande responsabilité pour le maître, il est ainsi garant de cet animal et de toute acte de celui-ci. Ainsi le maître doit répondre de certaines choses à l’occasion du fait d’avoir un animal. Aussi une assurance Animaux permet de se protéger, de prévenir différentes difficultés :

La responsabilité civile du fait des animaux : Le maître étant responsable des dommages que l’animal peut causer, il doit répondre de ce qui se passe. Il peut relever de dommages causés sur le bien d’autrui que l’on doit rembourser, réparer ou remplacer. Il peut se trouver que votre animal puisse porter atteinte au bien-être d’autrui. Aussi une assurance permet de couvrir ce type de problèmes qui survient toujours à des moments imprévus. De ce fait disposer de la caisse nécessaire à un moment inattendu n’est pas toujours évident. Souscrire une assurance aide lors de ces moments à indemniser la victime présumée.

En cas de garde occasionnelle : Il est important de savoir que la responsabilité civile se trouve transféré au gardien occasionnel pour la période concernée. Aussi il est important de faire le nécessaire dans ce cas-là. Il faut pour le gardien occasionnel de prendre les précautions nécessaires avant de s’engager car toutes responsabilités se retrouvent sien et il importe de se renseigner concernant l’assurance pour ce type de situation.

Quels sont les types d’assurance Animaux ?

Nous ne sommes pas sans savoir que chacun de nous préfèrent un animal à un autre pour animal de compagnie ou d’élevage. Selon le choix chacun peut avoir un animal différent. Cela dit seuls quelques animaux sont pris en charge par les assurances. Les animaux assurés par les mutuelles sont donc les chiens, les chats et les chevaux.

Une assurance pour votre chien

En tant que chien de compagnie il n’est rien de plus normal que de prendre soin de lui. Aussi souscrire une assurance Animaux pour son chien permet de couvrir les dépenses relatives à sa santé. En outre nous avons aussi l’assurance responsabilité civile. Il est à noter que pour les chiens classés dangereux il faut souscrire une assurance spécifique pour la responsabilité civile. Surtout pour ces chiens dangereux, notamment les chiens de chasses, l’assurance est une obligation pour le propriétaire de l’animal.

Une assurance pour votre chat

Comme animal de compagnie, le chat a également droit à une assurance santé. Une assurance qui aide pour les frais de soins à chaque fois que c’est nécessaire. La plupart du temps les propriétaires considèrent qu’il est inutile de souscrire une assurance responsabilité civile pour un chat. En considérant que le chat reste chez soi il est vrai que cela semble superflu. Cela dit ce n’est pas parce que le chat est petit qu’il ne risque pas de faire de dégât. Aussi au propriétaire de considérer l’utilité selon le caractère de son chat.

Une assurance pour votre cheval

Mise à part l’assurance santé qui va de soi pour couvrir les soins médicaux de l’animal, il y a l’assurance responsabilité civile. Cette dernière n’étant pas obligatoire pour le cheval. On peut se passer de cette assurance si le cheval ne pratique pas d’activité d’équitation. Ce qui est plutôt rare quand on a un cheval à sa disposition. Il est d’intérêt pour les propriétaires d’animaux d’élevage d’avoir une bonne assurance. Ceci pour les risques de dégâts causés par son bétail à son environ (dans les champs, sur la route, lors des foires, etc.). Puis sans oublier l’assurance décès qui se trouve importante pour l’animal d’élevage.

Tout savoir sur l’assurance Animaux

L’assurance Animaux ne peut être généralisée pour tous les animaux. Une assurance servant surtout à subvenir aux besoins de l’animal il faut donc considérer ce qu’il lui faut. Aussi prendre des garanties qui conviennent à la situation et à la santé de l’animal. Ceci permet également de se passer des garanties superflues qui ne font qu’augmenter sa facture d’assurance.

Les garanties d’assurance

Il faut savoir que selon les garanties comprises on peut disposer de différentes formules d’assurance. Des formules sont proposées des plus chères à la formule de base. Pour un petit budget on peut donc opter pour la formule de base. Les garanties comprises sont moins nombreuses pour la formule de base. Cela dit on peut requérir une garantie optionnelle en addition à la formule basique. Surtout qu’une assurance se veut sur mesure selon son animal de compagnie.

Notions de base

Nous devons savoir qu’une assurance est avant tout un contrat d’engagement constitué par différents détails. Pour cela il importe de connaître quelques notions sur l’assurance :

> Les remboursements : Avec une assurance les demandes de remboursements doivent être accompagnées des factures de soins. Il est donc indispensable de présenter les factures originales afin de bénéficier des remboursements prévus. Ceci sans oublier les références de l’animal concerné auprès de l’assurance dont le nom, l’identification, le numéro d’assuré.

> Les règlements de facture : Il faut savoir qu’il faut dans un premier temps avancer tous les frais auprès de votre vétérinaire. Après seulement vous pouvez demander remboursement auprès de votre assurance. Ainsi il ne faut pas oublier de réclamer tous les justificatifs de paiement à votre vétérinaire pour bénéficier de votre couverture assurance.

> Un délai de carence de contrat : Il s’agit d’un délai de garantie pour les assurances pour se prémunir des différents abus de propriétaire d’animaux. Aussi chaque assurance prévoit un délai de carence entre la signature et la prise en charge effective de toutes les garanties prévues. Durant ce délai aucune dépense en rapport à l’animal n’est remboursée par l’assurance.

Trouver une bonne assurance Animaux

Il va sans dire que les compagnies d’assurance sont de plus en plus nombreuses sur le marché. Les offres fusent de partout que les propriétaires ne savent plus où se donner de la tête et font à un embarras du choix. Où et comment trouver une bonne assurance pour son animal ?

Où trouver une assurance Animaux ?

Les compagnies d’assurance classiques proposent également l’assurance Animaux. Il est courant que le propriétaire fasse appel à la même compagnie pour ses différents types d’assurance. Cela dit faire une comparaison permet de trouver de meilleures offres de garanties, à de meilleurs prix. Certains choisissent de se déplacer de compagnie d’assurance en compagnie d’assurance. Une besogne assez fastidieuse et demande énormément de notre temps. Sans compter que sans une connaissance minimum dans le domaine on est amené à faire une recherche un peu vaine ne disposant d’aucune référence. Forte heureusement que l’évolution actuelle de la technologie du web permet de bénéficier de différents outils en ligne. Différents sites proposent à l’internaute des outils en ligne pour faciliter leurs diverses recherches. Nous disposons ainsi des comparateurs d’assurance qui nous permet de trouver la meilleure offre sur le marché. Ces outils comparateurs d’assurance mettent un formulaire à remplir pour affiner les comparaisons selon les besoins de chacun. Ainsi une comparaison personnalisée est effectuée afin de trouver l’offre adéquate pour vous et votre animal. Une comparaison clé en main pour évaluer pour vous le rapport qualité/prix selon les garanties dont vous avez besoin. Et tout ceci se faisant en quelques clics.

Les critères à considérer pour une bonne assurance Animaux

Cela dit avant de signer un contrat d’assurance il faut s’assurer que ce qu’il contient vous convient tant pour le prix que pour les garanties comprises. Il faut avant tout voir les garanties d’assurance qui nous convient selon si on ait un chien ou si on ait un chat. Pour les chiens il faut voir aussi sa race, sa catégorie, et si l’on possède un chien considéré dangereux ou non. Car pour un chien considéré dangereux il est important de prendre les garanties qui s’imposent. Par la suite il faut également considérer l’âge de notre animal car le fait qu’il soit jeune ou âgé impacte sur les garanties à prendre. Etant donné qu’une assurance réclame une identification (par le tatouage ou par la puce électronique) il faut prendre ses précautions à ce sujet dès lors qu’on prend un animal. Une assurance veille également à ne pas s’engager n’importe comment et veille à vérifier les vaccinations et les rappels de votre animal. Pour finir selon votre situation vous réclamez certaines garanties et selon bien évidemment votre budget. Une fois tous ces critères considérés vous pouvez faire votre choix si vous faites face à une offre qui vous convient.

Un animal de compagnie et un animal d’élevage se traduisent par de grandes responsabilités à prendre par leurs propriétaires. Il ne s’agit pas de les nourrir, de les soigner uniquement car ces derniers font partie intégrante de la société. Prendre ses responsabilités implique de prendre une bonne assurance pour son animal. Non seulement afin de prendre soin de sa santé mais tout en pensant à son entourage et en prendre la responsabilité de ses actes. Le propriétaire doit s’attendre à cette responsabilité financière de lui prendre une assurance afin d’éviter des difficultés d’argent face aux imprévus. Il est préférable d’assumer régulièrement ses cotisations et être tranquille pour tout ce qui peut survenir. Pour ce qui est de trouver la bonne offre d’assurance chacun décide de ses propres moyens. Cela dit il est plus rassurant de se rapprocher d’une assurance spécialisée en mutuelle Animaux. Ces derniers peuvent efficacement nous porter conseils quant aux garanties qu’il nous faut. Et l’expérience leur vaut une proposition d’offre spécialement conçue en fonction des besoins des propriétaires et des animaux. Et ceci pour tout type d’animal rien ne vaut une compagnie spécialisée et expérimentée dans le domaine.